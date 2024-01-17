Kübra dizisinin konusu ne? Kübra dizisinin oyuncuları kim? Kübra dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
Yeni Netflix yapımı Türk dizisi "Kübra" için ilk uzun fragman paylaşıldı. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizini merak edildi. Peki, Kübra dizisinin konusu ne? Kübra dizisinin oyuncuları kim? Kübra dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzası taşıyan Netflix’in yeni dizisi Kübra’nın ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Kübra dizisinin konusu ne? Kübra dizisinin oyuncuları kim? Kübra dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
KÜBRA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Yeni dizi "Kübra" Gökhan isimli bir karakterin başına gelen olayları konu alıyor. Çevresinde sevilen bir isim olan Gökhan, katıldığı bir arkadaşlık grubunda, Kübra isimli bir kullanıcıdan gizemli bir mesaj alır. Gelecekten geliyor gibi görünün mesajşar, Gökhan'a hem takipçi hem de düşman kazandırır.
KÜBRA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrol oyuncusu, sevilen isimlerden Çağatay Ulusoy. Ayrıca Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Erdem Şenocak gibi isimler de 'Kübra' dizisinde yer alıyor.
KÜBRA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kübra için paylaşılan ilk video, dizinin yayın tarihinin 18 Ocak olduğunu gösterdi.
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