5 bölüm bile sürmedi: ATV'nin iddialı dizisi için final kararı
ATV'de ünlü oyuncular Furkan Andıç ile Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı 'Yıldızlar Bana Uzak' dizisi için final kararı alındı.
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ATV ekranlarında yer alan 'Yıldızlar Bana Uzak' dizisi için
final kararı aldı. Sezona yüksek ilgiyle başlayan dizinin son reytingleri de
beklentiyi karşılamayınca bitirilmesine karar verildi.
5 BÖLÜM BİLE SÜRMEDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi dördüncü
bölümde ekranlara veda edecek.
Dizide Furkan Andıç ile Burcu Kıratlı'ya Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve Mustafa Enis Bilir gibi isimler eşlik ediyordu.
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