"Ömer"de izleyicileri üzecek veda: Ünlü isim diziden ayrılıyor!
Pazartesi akşamlarına damgasını vuran Star TV’nin sevilen dizisi Ömer'de izleyicileri üzecek bir veda gerçekleşeceği belirtildi.
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"Ömer" dizisi ikinci sezonunda da ilgiyle izleniyor. Dizinin dün ekrana gelen bölümü reytinglerde 1. oldu.
Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay gibi sevilen oyuncuları buluşturan dizide haftaya bir ayrılık yaşanacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ekibine Atilla rolüyle heyecan katan Bora Cengiz ekibe veda edecek.
Başarılı oyuncu dizinin nefes nefese olaylara sahne olan yeni bölümünde cezaevinde saldırıya uğrayacak.
"Ömer"in yeni bölümünde Tahir ile babası Reşat’ın müthiş yüzleşmesi de çok konuşulacak.
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