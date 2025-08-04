Küçük Dev Asker (Little Big Soldier) filminin konusu ne? Küçük Dev Asker filminin oyuncuları kim?

Küçük Dev Asker filminin yönetmen koltuğunda Sheng Ding oturuyor. Filmin senaristliğini Jackie Chan üstleniyor. Peki, Küçük Dev Asker filminin konusu ne? Küçük Dev Asker filminin oyuncuları kim?
KÜÇÜK DEV ASKER FİLMİNİN KONUSU NE?
Yaşlı bir asker, düşman bir devletin genç bir generalini kaçırır ve ödülü almak için onu uzun bir yolculuğa çıkarır.
KÜÇÜK DEV ASKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Yu Rongguang
Ken Lo
Baoqiang Wang
Leehom Wang
Yue Wu fotoğrafı
Yoo Seung-jun
Xiao Dong Mei
Lin Peng
Sung-jun Yoo
Peng Lin
Song Jin
Yuming Du
KÜÇÜK DEV ASKER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Küçük Dev Asker filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.