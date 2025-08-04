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Küçük Dev Asker (Little Big Soldier) filminin konusu ne? Küçük Dev Asker filminin oyuncuları kim?

Küçük Dev Asker (Little Big Soldier) filminin konusu ne? Küçük Dev Asker filminin oyuncuları kim?

4.08.2025 14:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Küçük Dev Asker (Little Big Soldier) filminin konusu ne? Küçük Dev Asker filminin oyuncuları kim?

Küçük Dev Asker filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Küçük Dev Asker filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küçük Dev Asker filminin konusu ne? Küçük Dev Asker filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Küçük Dev Asker filminin yönetmen koltuğunda Sheng Ding oturuyor. Filmin senaristliğini Jackie Chan üstleniyor. Peki, Küçük Dev Asker filminin konusu ne? Küçük Dev Asker filminin oyuncuları kim? 

KÜÇÜK DEV ASKER FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaşlı bir asker, düşman bir devletin genç bir generalini kaçırır ve ödülü almak için onu uzun bir yolculuğa çıkarır.

KÜÇÜK DEV ASKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Yu Rongguang

Ken Lo

Baoqiang Wang

Leehom Wang

Yue Wu fotoğrafı

Yoo Seung-jun

Xiao Dong Mei

Lin Peng

Sung-jun Yoo

Peng Lin

Song Jin

Yuming Du

KÜÇÜK DEV ASKER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Küçük Dev Asker filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.

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