Küçük Tokyo Harekatı (Showdown in Little Tokyo) filminin konusu ne? Küçük Tokyo Harekatı filminin oyuncuları kim?

Küçük Tokyo Harekatı filminin yönetmen koltuğunda Mark L. Lester oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Glantz, Caliope Brattlestreet üstleniyor. Peki, Küçük Tokyo Harekatı filminin konusu ne? Küçük Tokyo Harekatı filminin oyuncuları kim?

KÜÇÜK TOKYO HAREKATI FİLMİNİN KONUSU NE?

Savaşçı çocuklar, Los Angeles'ta Showdown In Little Tokyo'da yumruklarını konuşturuyorlar. Dolph Lundgren ve Brandon Lee, Japon uyuşturucu mafyasıyla savaşıyorlar. Aksiyon filmlerinin iki usta isminden bir an bile yavaşlamayan bir macera.

KÜÇÜK TOKYO HAREKATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dolph Lundgren

Brandon Lee

Roger Yuan

Tia Carrere

Cary-Hiroyuki Tagawa

Takayo Fischer

Philip Tan

Jim Ishida

Renee Griffin

Gerald Okamura

Lenny Imamura

Vernee Watson-johnson

Simon Rhee

Reid Asato

Ernie Lively

Rodney Kageyama

Toshirô Obata

Phil Chong

Jeff Ramsey

Ryan Ryusaki

Rachen Assapiomonwait

Steve Park

KÜÇÜK TOKYO HAREKATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küçük Tokyo Harekatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.