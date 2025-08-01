Küçük Tokyo Harekatı (Showdown in Little Tokyo) filminin konusu ne? Küçük Tokyo Harekatı filminin oyuncuları kim?

Küçük Tokyo Harekatı filminin yönetmen koltuğunda Mark L. Lester oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Glantz, Caliope Brattlestreet üstleniyor. Peki, Küçük Tokyo Harekatı filminin konusu ne? Küçük Tokyo Harekatı filminin oyuncuları kim?
KÜÇÜK TOKYO HAREKATI FİLMİNİN KONUSU NE?
Savaşçı çocuklar, Los Angeles'ta Showdown In Little Tokyo'da yumruklarını konuşturuyorlar. Dolph Lundgren ve Brandon Lee, Japon uyuşturucu mafyasıyla savaşıyorlar. Aksiyon filmlerinin iki usta isminden bir an bile yavaşlamayan bir macera.
KÜÇÜK TOKYO HAREKATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dolph Lundgren
Brandon Lee
Roger Yuan
Tia Carrere
Cary-Hiroyuki Tagawa
Takayo Fischer
Philip Tan
Jim Ishida
Renee Griffin
Gerald Okamura
Lenny Imamura
Vernee Watson-johnson
Simon Rhee
Reid Asato
Ernie Lively
Rodney Kageyama
Toshirô Obata
Phil Chong
Jeff Ramsey
Ryan Ryusaki
Rachen Assapiomonwait
Steve Park
KÜÇÜK TOKYO HAREKATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Küçük Tokyo Harekatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.