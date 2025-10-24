Kung Fu Cinayetleri filminin yönetmen koltuğunda Teddy Chan oturuyor. Filmin senaristliğini Ho Leung Lau, Tin Shu Mak üstleniyor. Peki, Kung Fu Cinayetleri filminin konusu ne? Kung Fu Cinayetleri filminin oyuncuları kim?

KUNG FU CİNAYETLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanmıştır. Bu cinayetlerden Fung (Baoqiang Wang) adında bir katil sorumludur. O sırada hapiste olan Ha (Donnie Yen) polise katili yakalamalarında yardımcı olabileceğini söyler. Ancak bir şartı vardır: kasten işlemediği bir suçtan ötürü içeride bulunan Ha, katilin yakalaması halinde serbest kalacaktır.

KUNG FU CİNAYETLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donnie Yen

Baoqiang Wang

Charlie Yeung

Bing Bai

David Chiang

Alex Fong

Yu Xing

Siu-wong Fan

Raiden Integra

Bey Logan

Zhang Lanxin

Raymond Chow

William Chan

KUNG FU CİNAYETLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kung Fu Cinayetleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.