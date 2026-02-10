Kurallar Bunlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ognjen Svilicic üstleniyor. Peki, Kurallar Bunlar filminin konusu ne? Kurallar Bunlar filminin oyuncuları kim?

KURALLAR BUNLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Kendi hallerinde bir düzen kuran ve sorunsuz bir hayat yaşayan orta sınıfa mensup bir ailenin oğlu olan Tomica, bir gece Zagreb sokaklarında yürürken, kendi yaşlarındaki bir genç tarafından saldırıya uğrar. Tomica gecenin bir vakti eve feci şekilde dayak yemiş bir halde döner ve ailesi şoke olur. Hemen ardından Tomica'nın beyin kanaması geçirdiği anlaşılır ve sonrasında komaya girer. Bu durum ailesini, daha önce inandıkları her şeyi sorgulamaya iter.

KURALLAR BUNLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emir Hadžihafizbegović

Jasna Žalica

Hrvoje Vladisavljevic

KURALLAR BUNLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurallar Bunlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.