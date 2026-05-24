Kurban Bayramı haftasına geri sayım sürerken, dizi severler favori yapımların yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Bayram süresince televizyon kanallarının yayın akışında değişiklik olup olmayacağı araştırılırken, birçok dizinin yeni bölümleriyle ekrana gelip gelmeyeceği de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kurban Bayramı'nda diziler var mı? Bayramda dizilerin yeni bölümü yayımlanacak mı? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI'NDA DİZİLER VAR MI?

2026 yılında Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp dört gün sürecek olmasıyla birlikte, televizyon kanallarının yayın akışları da merak konusu oldu. Güncel yayın bilgilerine göre Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Arka Sokaklar, A.B.İ. ve Kuruluş Orhan gibi dizilerin bayram haftasındaki yayın durumları netleşmeye başladı.

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Uzak Şehir saat 20.00’de tekrar bölümüyle ekrana gelirken, 27 Mayıs Çarşamba günü Eşref Rüya yerine “Şarkılar Bizi Söyler” programının tekrar bölümü yayınlanacak. 29 Mayıs 2026 Cuma günü ise Arka Sokaklar saat 20.00’de tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Diğer yapımlara ilişkin yayın planları ise kanal bazında netleşmeye devam ediyor. Show TV’nin 29 Mayıs tarihli yayın akışı henüz açıklanmazken, Kızılcık Şerbeti’nin bayram haftasındaki yeni bölüm durumu da kesinleşmedi. TRT1’de Taşacak Bu Deniz için 29 Mayıs tarihli yayın akışı henüz paylaşılmadı. ATV cephesinde ise 26 ve 27 Mayıs tarihli yayın akışında Kuruluş Orhan ve A.B.İ. dizilerine ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.