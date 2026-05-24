24.05.2026 18:18:00
Haber Merkezi
Tokatçı filminin konusu ne? Tokatçı filminin oyuncuları kim?

Tokatçı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tokatçı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tokatçı filminin konusu ne? Tokatçı filminin oyuncuları kim?
Tokatçı filminin yönetmen koltuğunda  Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaristliğini ise Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Tokatçı filminin konusu ne? Tokatçı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TOKATÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Tokatçı, başlık parasını biriktirmek için köyünden İstanbul’a giden saf bir adamın hikayesini konu ediyor. Saf bir adam olan Osman, gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa’nın kızı Emine’ye kaptırır. Ağa bunu öğrendiğinde başta deliye döner. Osman ve ailesi ile birlikte Emine’yi istemeye geldiklerinde Hasan Ağa onlardan yüklü bir başlık parası ister. Osman’ın aşkından yaptığı taşkınlıklar ise başlık parasının daha da artmasına neden olur. Osman’ın, gereken parayı köyde toplaması mümkün olmayınca, çareyi İstanbul’a gitmekte bulur. Gece gündüz çalışıp başlık parasını denkleştirince köye geri dönmeye çalışan Osman, yolda tüm parasını çaldırır. Eli boş bir şekilde köye döndüğündeyse topraklarının elinden alındığını ve babasının öldüğünü öğrenir. Osman, hem Emine’ye kavuşmak için parayı yeniden toparlamak hem de topraklarını geri almak için bir kez daha İstanbul’a gitmek için yola koyulur. Bu sırada karşılaştığı askerlik arkadaşı Şevket, Osman’a kısa yoldan zengin olmanın yollarını öğretmeye çalışır.

TOKATÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Nazan Saatçi

Şevket Altuğ

Ali Şen

Ünal Gürel

TOKATÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tokatçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.

