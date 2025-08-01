Kurt Ve Aslan (The Wolf and the Lion) filminin konusu ne? Kurt Ve Aslan filminin oyuncuları kim?

Kurt Ve Aslan filminin yönetmen koltuğunda Gilles De Maistre oturuyor. Filmin senaristliğini Gilles De Maistre ve Prune de Maistre üstleniyor. Peki, Kurt Ve Aslan filminin konusu ne? Kurt Ve Aslan filminin oyuncuları kim?

KURT VE ASLAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyükbabasının ölümünden sonra, 20 yaşındaki Alma, çocukluğunun geçtiği eve, görkemli Kanada ormanının kalbindeki küçük bir adaya geri dönmeye karar verir. Oradayken iki çaresiz yavruyu kurtarır: bir kurt ve bir aslan. Ayrılmaz bir bağ kurarlar, ancak orman bekçisi hayvanları keşfedip onları alıp götürdükçe dünyaları kısa sürede çöker. İki yavru kardeş şimdi birbirleriyle ve Alma'yla yeniden bir araya gelmek için Kanada'da tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorundadır.

KURT VE ASLAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlie Carrick

Mylène Dinh-robic

Graham Greene

Molly Kunz

Rebecca Croll

KURT VE ASLAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurt Ve Aslan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.