Kurtlar Vadisi'nin yıldızı geri dönüyor! Aile dizisinde yer alacak

Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:51

Güncelleme: 24.04.2023 - 22:51

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi bir yandan reyting rekorları kırarken bir yandanda kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni bir oyuncunun daha katılacağı öğrenildi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Yüsra Geyik gibi ünlü isimler yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncuları arasına Musa Uzunlar dahil oluyor.

Kurtlar Vadisi Pusu’da canlandırdığı İskender karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu önümüzdeki haftalarda dizide yer alacak.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Uzunlar'ın rol aldığı yapımlar arasında Fatmagül'ün Suçu Ne, Şubat, Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı ve Hayatımın Şansı da bulunuyor.

64 yaşındaki ünlü isim en son Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin oyuncuları arasında yer aldı.

AİLE'NİN FİNAL TARİHİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan Show TV ekranlarında kısa sürede ilgi çekmeyi başaran Aile dizisinin ne zaman final yapacağı da belli oldu. Gelen bilgilere göre Aile dizisi 30.bölümde final yaparak ekranlara veda edecek. Aile dizisinin tek sezonluk dizi olduğu öğrenildi. Bu gelişme dizinin hayranlarını da derinden üzdü.

2.SEZON OLMAYACAK

Show TV kaynakları da Aile dizisinde 2.sezon olmayacağı bilgisini doğruladılar.