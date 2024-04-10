Yayınlanma: 10.04.2024 - 12:32

Güncelleme: 10.04.2024 - 12:32

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle pek çok dizi ekranlara ara verdi. Kuruluş Osman dizisinin 10 Nisan'da yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Peki, Kuruluş Osman dizisi bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

10 Nisan tarihli yayın akışına göre, Kuruluş Osman dizisinin 156. bölümü gecikmeli olarak yayımlanacak.

Son olarak 3 Nisan 2024 tarihinde izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman'ın 156.bölümünün 17 Nisan'da izleyicilerle buluşması bekleniyor.