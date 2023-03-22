Kuruluş Osman'a rakip geldi... Reytingleri sarsacak gelişme

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:15

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:15

Bir süredir yoluna rakipsiz bir şekilde devam eden Kuruluş Osman dizisi yeni başlayan dizilerle reyting kaybı yaşamaya başladı. Çöp adam ve Adım Farah dizisinin ardından yeni bir dizi daha başlıyor.

KANAL D'DEN İDDİALI DİZİ

Kanal D ekranlarında büyük bir merakla beklenen Kraliçe bu akşam başllıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Mednova imzalı dizi Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ı başrollerde buluşturdu. “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturuyor.

Selin Işık, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer’ın rol aldığı dizide aşkın her şeyi affedip affetmeyeceği, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı kavramları sorgulanacak.

OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Kraliçe dizisinde yer alacak yan karakterler için oyuncu seçimleri de sürüyor. İlerleyen bölümlerde Kraliçe dizisinin kadrosuna yeni oyuncular da dahil olacak.

KRALİÇE DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe, Queen Sugar dizisinden uyarlamadır.

KRALİÇE DİZİSİMNİN KONUSUYLA İLGİLİ BİLGİLER

Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

