Kuşatılmış filminin yönetmen koltuğunda Anthony Mandler oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Pagana üstleniyor. Peki, Kuşatılmış filminin konusu ne? Kuşatılmış filminin oyuncuları kim?
KUŞATILMIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Posta arabası pusuya düşürüldükten sonra, tehlikeli bir kanun kaçağını esir tutmakla görevlendirilen bir kadın, haydut çetesinin onu serbest bırakmaya çalıştığı gün hayatta kalmak zorundadır.
KUŞATILMIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jamie Bell
Brett Gelman
Jeffrey Donovan
Letitia Wright
Michael Kenneth Williams
Tatanka Means
Keith Jardine
KUŞATILMIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kuşatılmış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.