30.10.2025 18:21:00
Haber Merkezi
Kuşatılmış (Surrounded) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuşatılmış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kuşatılmış filminin konusu ne? Kuşatılmış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kuşatılmış filminin yönetmen koltuğunda Anthony Mandler oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Pagana üstleniyor. Peki, Kuşatılmış filminin konusu ne? Kuşatılmış filminin oyuncuları kim? 

KUŞATILMIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Posta arabası pusuya düşürüldükten sonra, tehlikeli bir kanun kaçağını esir tutmakla görevlendirilen bir kadın, haydut çetesinin onu serbest bırakmaya çalıştığı gün hayatta kalmak zorundadır.

KUŞATILMIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jamie Bell

Brett Gelman

Jeffrey Donovan

Letitia Wright

Michael Kenneth Williams

Tatanka Means

Keith Jardine

KUŞATILMIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kuşatılmış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

