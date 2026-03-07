Lara Croft: Tomb Raider filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Filmin senaristliğini John Zinman ve Patrick Massett üstleniyor. Peki, Lara Croft: Tomb Raider filminin konusu ne? Lara Croft: Tomb Raider filminin oyuncuları kim?
LARA CROFT: TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE?
Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı Lara Croft: Tomb Raider, ünlü video oyunu serisinin ana karakteri Lara Croft'un maceralarına odaklanıyor.
LARA CROFT: TOMB RAIDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Craig
Angelina Jolie
Jon Voight
Ian Glen
Noah Taylor
Chris Barrie
LARA CROFT: TOMB RAIDER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Lara Croft: Tomb Raider filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.