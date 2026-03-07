Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lara Croft: Tomb Raider filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Lara Croft: Tomb Raider filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Lara Croft: Tomb Raider filminin konusu ne? Lara Croft: Tomb Raider filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Lara Croft: Tomb Raider filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Filmin senaristliğini John Zinman ve Patrick Massett üstleniyor. Peki, Lara Croft: Tomb Raider filminin konusu ne? Lara Croft: Tomb Raider filminin oyuncuları kim? 

LARA CROFT: TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE?

Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı Lara Croft: Tomb Raider, ünlü video oyunu serisinin ana karakteri Lara Croft'un maceralarına odaklanıyor.

LARA CROFT: TOMB RAIDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Craig

Angelina Jolie

Jon Voight

Ian Glen

Noah Taylor

Chris Barrie

LARA CROFT: TOMB RAIDER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Lara Croft: Tomb Raider filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.

