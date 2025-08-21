Laz Vampir Tirakula filminin yönetmen koltuğunda Metin Koç, Ulaş Zeybek oturuyor. Filmin senaristliğini Metin Koç üstleniyor. Peki, Laz Vampir Tirakula filminin konusu ne? Laz Vampir Tirakula filminin oyuncuları kim?

LAZ VAMPİR TİRAKULA FİLMİNİN KONUSU NE?

Laz vampir, Drakulanın Laz Taksi şoförü Dursun'u kurban olarak seçip onu vampire dönüştürmeye çalışırken onun bedeninde Laza dönüşmesinin komedisini yaparken klişe bir vampir anlayışından sıyrılıp daha yerli ve orijinal bir vampir karakteri sinema dünyasının huzurlarına sunuyor. Fatih Sultan Mehmet'in kan kardeşi Vlad Tepeş Dracul Müslüman Türkleri kazığa geçirip uyguladığı vahşetle Kazıklı Voyvoda olarak nam salar. Halk ona Dracula lakabını takar. Dracul eski Romence de şeytan ve şeytanın oğlu manasına gelir ama o şeytandan daha zalim ve daha acımasızdır. Fatih Sultan Mehmet kan kardeşi Dracula'nın kellesini kesmeleri için Yeniçerilerden oluşan özel eğitimli bir vampir avcısı timini Transilvanyaya gönderir. Yeniçeri timi Draculayla amansız bir çatışmaya girer. Kahraman vampir avcısı yeniçeri Koçoğlu çatışma esnasında Draculanın dişlerinin hedefi olur. Drakula Koçoğlu'nu da vampire çevirmiştir. Dracula yaşarsa Koçoğlu da yaşayacak Drakula ölürse ölecektir. buna rağmen padişahına bağlılık yemini etmiş yiğit yeniçeri Koçoğlu Draculanın kellesini gövdesinden ayırır ama Draculanın ölümüyle kendiside ölür. Dracula'nın gövdesi Transilvanya da bırakılır, kellesi ise ibreti alem olsun diye halk arasında gezdirilir ve İstanbul'da kimsenin bilmediği bir yere gömülür. Dracula'nın karısı Elizabeth (Wilma Elles) kocasının başını bulmak için yıllarca farklı kimliklere bürünüp İstanbulda yaşar. Günümüze gelindiğinde Elizabeth kocası Dracula'nın İstanbul da gömülü başını bulur. Dracula'nın Transilvanyada ki gövdesi 2 vampir (Meral Kaplan, Serkan Genç) tarafından İstanbul'a getirilir. Gövde kelle ile birleştirilir ve Dracula 536 yıl sonra İstanbul da hayata döner. Dünyaya hakim olmak ve vampir krallığını kurmak için ulaşması gereken sır Fatih Sultan Mehmet'in hançerinde gizlidir. Draculanın amacı Fatih Sultan Mehmet'in hançerini ele geçirmektir ama vampire dönüştürdüğü Yeniçeri Koçoğlu da (Alp Korkmaz) aynı anda hayata dönmüştür. Peşinde ki güçlü celladından korkan Dracula hançere ulaşana kadar geçici olarak bir bedene girme kararı alır. Taksi şoförü Laz Dursun'un (Levent Sülün) bedenine girer. Bu seçim hayatında yaptığı en yanlış seçim olmuştur. Dursun'un bedenine sahip olur ama ruhuna sahip olamaz. Bir türlü bedenin kontrolünü ele geçiremez. Şivesi bile değişmiştir. Dursun'u vampire dönüştürmek isterken Dursun'un bedeninde kendisi lazlaşır. Kendi adını bile doğru söyleyemez. Kendine Tirakula demektedir. Dursun'un bedenindeyken başına gelmedik olaylar kalmaz.

LAZ VAMPİR TİRAKULA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Wilma Elles

Levent Sülün

Meral Kaplan

Tuğba Melis Türk

Alparslan Özmol

Alp Korkmaz

LAZ VAMPİR TİRAKULA KEŞFİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Laz Vampir Tirakula filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.2 olarak belirlendi.