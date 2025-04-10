TRT dizisinden çıkarılan Boran Kuzum'un yerine gelen o isim belli oldu!

Boran Kuzum, TRT dizisi Bir Ruh Macerasından, Aybüke Pusat’a verdiği destek nedeniyle çıkarıldı. Kuzum, sosyal medyada Pusat’a "Canım, güzel insan" diyerek destek açıklaması yapmıştı. Bu gelişmenin ardından, projeden çıkarılan Kuzum'un yerine gelecek isim belli oldu.

TRT dizisinden çıkarılan Boran Kuzum'un yerine gelen o isim belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:18

Boran Kuzum, geçtiğimiz günlerde Aybüke Pusat’a verdiği destekle gündeme gelmişti. Pusat, boykot paylaşımı yaptığı için TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Oyuncu Kuzum, sosyal medya hesabından Pusat’ı paylaşarak "Canım, güzel insan" şeklinde bir mesaj yazmıştı.

Kuzum, şimdi de TRT'nin dijital platformu Tabii için hazırlanan "Bir Ruh Macerası" adlı diziden çıkarılmasıyla gündemde.

Başlangıçta dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum, çekime bir gün kala projeden çıkarıldığını öğrendi. Bu gelişmenin ardından Kuzum’un yerine Alper Saldıran alındı ve Saldıran’ın çekimlerine başlandığı bildirildi.

Kuzum, projeden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerine teşekkür etti.

Oyuncu, "Desteğiniz için, yalnız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler" şeklinde bir mesaj paylaştı.


Etiketler: #Boran Kuzum #Alper Saldıran

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