'Avlu' dizisi 6 yıl sonra geri dönüyor: İlk tanıtım videosu geldi
Limon Film'in 2018 ile 2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan dizisi Avlu, yoğun istek üzerine yeniden hazırlanıyor. Merakla beklenen diziden ilk tanıtım videosu da geldi.
Ekranlara 2019 yılında veda eden “Avlu” dizisi, yeni sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yapım şirketi Limon Film, dizinin tanıtım videosunu yayınladı.
YENİ SEZONDA YAYINDA OLACAK
Star TV’de 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu dizisi, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Limon Film imzalı yapımın başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse yer alıyor. Yönetmenliğini Yüksel Aksu ve Hülya Gezer’in üstlendiği dizi, Avustralya yapımı "Wentworth" dizisinden uyarlandı.
Dizi, eşinden şiddet gören bir kadın olan Deniz’in, kızının işlediği bir cinayeti üstlenerek cezaevine girmesini ve burada yaşadıklarını konu alıyor. Yayınlandığı dönemde 44. bölümüyle sezon finali yapan dizi, Star TV’nin yayın haklarını yenilememesi ve başrol oyuncularının farklı projelere yönelmesi nedeniyle devam etmedi.
AVLU GERİ DÖNÜYOR
Yapım şirketi Limon Film tarafından yayınlanan tanıtımla dizinin yeniden çekileceği duyuruldu.
Yeni sezonun hangi platformda yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunda değişiklik olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte Avlu’nun ilk tanıtımı…
Efsane Dizi Geri Dönüyor | AVLU Yeni Sezonda Yayında#limonyapım #tvdizisi #limonsunar #avludizi #avlu #avlugeridönüyor #yenidizi pic.twitter.com/zy4hft87hX— Limon (@LimonYapim) April 12, 2025
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