Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 12.02.2025 - 19:58

Güncelleme: 12.02.2025 - 19:58

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Leyla dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Leyla dizisinin yeni bölümü 12 Şubat Çarşamba NOW ekranlarındaki yerini alacak.

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Civan’la evlenerek köşke geri döner. Civan, Leyla’nın intikam duygusuyla hem kendisini hem de aşklarını mahvetmemesi için çabalar. Leyle ise Nur’un annesi Nermin’i köşke getirerek Civan’ın çabalarını boşa çıkarır. Nur, Leyla ve Civan’ın düğününü sabote etmek için tehlikeli bir plan yapar. Nefeslerin tutulduğu finalde, Leyla’nın Nur’a yaptığı sürpriz hamle tüm dengeleri alt üst edecektir.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla, en mutlu gününde Nur’dan intikam almayı başarır. Nur ise çocukluğundan beri kaçtığı hapishane fobisiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalır. Leyla’nın kendisinden sakladığı gerçekle yüzleşen Civan, Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorundadır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Nur, yaptığı açıklamayla Leyla başta olmak üzere herkesi şoke edecektir.

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.