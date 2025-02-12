Yayınlanma: 12.02.2025 - 18:24

Güncelleme: 12.02.2025 - 18:24

Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun ve Altan Dönmez oturuyor. Sandık Kokusu’nun başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ paylaşıyor. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü 12 Şubat Çarşamba Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Karsu ve Bora’nın gelinlik alışverişindeki mutlulukları ekranlara yansırken Hakan, Ayça’ya kendisini affettirmeye çalışır. Filiz, Nazan’a karşı altta kalmamak için planlar yaparken Karsu ve Bora’nın düğününe Emel Müftüoğlu damgasını vurur. Düğüne katılan gizemli kadın, yanında çocuğu ile birlikte gelmesiyle merak uyandırır. Kadının Bora’nın çocuğu olduğunu söylemesi ise, ilişkilerdeki dengelerin değişeceğinin habercisi olur.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nazan, Karsu’yu Bora’ya layık görmediği için istemezken Bora evliliğine sahip çıkıp annesine karşı gelir. Nazan, Bora’nın bu tavrından sonra şirketteki tüm yetkisini alır. Ayça, Hakan’ın lüks bir evde olmasını sorgularken Hakan “Burası benim evim” diyerek Ayça’yı şoke eder.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yayın hayatına 6 Aralık 2023'te başlayan Sandık Kokusu 19 Mart’ta ekranlara gelecek olan 43. bölümüyle final yapacak.