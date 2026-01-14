Lohusa filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin senaristliğini Gupse Özay üstleniyor. Peki, Lohusa filminin konusu ne? Lohusa filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
LOHUSA FİLMİNİN KONUSU NE?
Çocuklarının doğumundan sonraki ilk 40 günde yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışan bir anne (Gupse Özay) ve babanın (Onur Gürçay) eğlenceli hikayesini konu alıyor.
LOHUSA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gupse Özay
Onur Gürçay
Hazal Türesan
Esra Ruşan
Elif Nur Kerkük
Su Şanad
LOHUSA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Lohusa filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.