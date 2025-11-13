Los Angeles'ta Gizli Görev filminin yönetmen koltuğunda Mark Cullen oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Cullen, Robb Cullen üstleniyor. Peki, Los Angeles'ta Gizli Görev filminin konusu ne? Los Angeles'ta Gizli Görev filminin oyuncuları kim?

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles'ta yaşayan Steve Ford, yıkıldım ama yenilmedim konumuna gelmiş özel bir dedektiftir. Sevimli köpeği Buddy namı her yere yayılmış bir çete tarafından çalındığında profesyonel ve özel dünyası birbiriyle çatışır. Buddy'yi geri almak için Steve, başka bir çeteye yardım etmek zorundayken, intikam isteyen iki tefeci kardeş tarafından kovalanmaktadır. Bir köpeğin, bir insanın en iyi arkadaşı olduğu söylenir. Steve, köpeğine kavuşmak için bir insanın neler yapabileceğini göstermeye kararlıdır.

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

John Goodman

Jason Momoa

Thomas Middleditch

Emily Robinson

Jessica Gomes

Kaleti Williams

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Los Angeles'ta Gizli Görev filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.