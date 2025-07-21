Malcolm X filminin yönetmen koltuğunda Spike Lee oturuyor. Filmin senaristliğini Alex Haley üstleniyor. Peki, Malcolm X filminin konusu ne? Malcolm X filminin oyuncuları kim?
MALCOLM X FİLMİNİN KONUSU NE?
Babası Ku Klux Klan tarafından öldürülen Malcolm, çağdaşı bir çok zenci gibi umutsuz ve zor bir çocukluk geçirir. Neticesinde hayatı günlük yaşayan hedonist bir hırsıza dönüşür. Sonunda hapise girdiğinde İslam öğretisi kendisini yeniden tanımlamasına yardımcı olur. Burada dahil olduğu toplulukta kendini bulur ve yükselmeye başlar. Hapisten çıkınca Malcolm, adeta bir mesih işlevi yüklenir ve kendilerini birer suçlu yapan toplumsal adaletsizliğe başkaldırır.
MALCOLM X FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Martin Donovan
Spike Lee
Denzel Washington
Angela Bassett
William Fichtner
Christopher Plummer
Delroy Lindo
Peter Boyle
Debi Mazar
Albert Hall
Theresa Randle
Lonette McKee
Tommy Hollis
Kate Vernon
Al Freeman Jr.
Nicholas Turturro
Nelson Mandela
MALCOLM X FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Malcolm X filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.