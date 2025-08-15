Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol filminin yönetmen koltuğunda Justin Chadwick oturuyor. Filmin senaristliğini William Nicholson üstleniyor. Peki, Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol filminin konusu ne? Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol filminin oyuncuları kim?

MANDELA: ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyaya ilham vermiş, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde Nelson Mandela´yı Idris Elba oynuyor. 5 Aralık 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika´nın efsaneleşen özgürlük savunucusu Nelson Mandela´nın yaşamını kronolojik biçimde takip eden film, Mandela´nın bir taşra kasabasındaki çocukluğundan başlayarak, Güney Afrika´nın demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk başkanı olmasına kadar geçen sürecini sinemaya taşıyor.

Mandela, henüz genç bir hukuk öğrencisiyken, politikaya duyduğu büyük ilginin sonucunda Güney Afrika´da demokrasinin en önde gelen savaşçılarından biri olur. 1964 yılında çarptırıldığı hapis cezasıyla birlikte kontrol altına alınsa da 27 yılın ardından özgürlüğüne kavuştuğunda mücadelesine devam eder.

MANDELA: ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

MANDELA: ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.