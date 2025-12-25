Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef All Star'da altın önlük oyununu hangi takım kazandı? 24 Aralık'ta MasterChef All Star'da altın önlüğü kim kazandı?

MasterChef All Star'da altın önlük oyununu hangi takım kazandı? 24 Aralık'ta MasterChef All Star'da altın önlüğü kim kazandı?

25.12.2025 00:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef All Star'da altın önlük oyununu hangi takım kazandı? 24 Aralık'ta MasterChef All Star'da altın önlüğü kim kazandı?

MasterChef Türkiye All Star’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ve altın önlük heyecanı yaşandı; 24 Aralık akşamı “cağ kebabı” temasıyla karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, altın önlük yarışının ilk etabında kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef All Star'da altın önlük oyununu kim kazandı? 24 Aralık'ta MasterChef All Star'da altın önlüğü kim kazandı?

MasterChef Türkiye All Star’da altın önlük heyecanı sürdü; 24 Aralık akşamı mavi ve kırmızı takım olarak karşı karşıya gelen yarışmacılar, altın önlük mücadelesinin ikinci etabında kıyasıya yarıştı. Peki, MasterChef All Star'da altın önlük oyununu kim kazandı? 24 Aralık'ta MasterChef All Star'da altın önlüğü kim kazandı?

Image

MASTERCHEF ALL STAR'DA ALTIN ÖNLÜK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlük oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA ALTIN ÖNLÜĞÜN SAHİBİ OLAN İSİMLER KİM?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün ilk sahibi Sergen, ikinci sahibi ise Hasan oldu.

Image

MASTERCHEF ALL STAR'DA BUGÜN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün üçüncü sahibi Çağatay oldu.

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #MasterChef #masterchef all star