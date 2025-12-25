MasterChef All Star'da altın önlük oyununu hangi takım kazandı? 24 Aralık'ta MasterChef All Star'da altın önlüğü kim kazandı?

MasterChef Türkiye All Star’da altın önlük heyecanı sürdü; 24 Aralık akşamı mavi ve kırmızı takım olarak karşı karşıya gelen yarışmacılar, altın önlük mücadelesinin ikinci etabında kıyasıya yarıştı. Peki, MasterChef All Star'da altın önlük oyununu kim kazandı? 24 Aralık'ta MasterChef All Star'da altın önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF ALL STAR'DA ALTIN ÖNLÜK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlük oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA ALTIN ÖNLÜĞÜN SAHİBİ OLAN İSİMLER KİM?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün ilk sahibi Sergen, ikinci sahibi ise Hasan oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA BUGÜN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün üçüncü sahibi Çağatay oldu.