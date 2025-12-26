MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar altın önlük için ter döktü. Peki, MasterChef All Star'da altın önlük oyununu kim kazandı? 26 Aralık'ta MasterChef All Star'da 5. altın önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

Kıvanç

Hasan

Eren

Kerem

Barbaros

Özkan

Alican

Beyza

KIRMIZI TAKIM

Çağatay

Sergen

Ayaz

Sezer

Tolga

Hakan

Erim

Dilara

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA ALTIN ÖNLÜĞÜ K İ M KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün ilk sahibi Sergen oldu. Hasan, Çağatay ve Barbaros ilk 4 önlüğü kazanan yarışmacılar oldu.

BUGÜN ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

26 Aralık'ta 5. altın önlüğün sahibi Ayaz oldu.