MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar altın önlük için ter döktü. Peki, MasterChef All Star'da altın önlük oyununu kim kazandı? 26 Aralık'ta MasterChef All Star'da 5. altın önlüğü kim kazandı?
MASTERCHEF TAKIMLAR
MAVİ TAKIM
Kıvanç
Hasan
Eren
Kerem
Barbaros
Özkan
Alican
Beyza
KIRMIZI TAKIM
Çağatay
Sergen
Ayaz
Sezer
Tolga
Hakan
Erim
Dilara
MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün ilk sahibi Sergen oldu. Hasan, Çağatay ve Barbaros ilk 4 önlüğü kazanan yarışmacılar oldu.
BUGÜN ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
26 Aralık'ta 5. altın önlüğün sahibi Ayaz oldu.