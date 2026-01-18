MasterChef Altın Kupa ikinci finalisti kim oldu? 17 Ocak 2026 MasterChef Altın Kupa'ya kim veda etti?

MasterChef Altın Kupa'da final yaklaşıyor. MasterChef Türkiye'de Altın Kupa'nın son dört yarışmacısı Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç oldu. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde ilk finalist belli oldu. Altın Kupa'nın ilk finalisti Hasan oldu. 17 Ocak 2026 cumartesi günü yayımlanan bölümde ise yarışmanın ikinci finalisti belirlendi. Diğer iki yarışmacı ise MasterChef Altın Kupa'ya veda etti.

MASTERCHEF'TE NELER YAŞANDI?

Yarışmacılar bölge yemeklerini en iyi şekilde yapmak için kıyasıya yarıştı. 3 etapta mücadele eden yarışmacılar ilk etapta İç Anadolu, ikinci etapta Doğu Anadolu, üçüncü etapta ise Akdeniz mutfağından en yaratıcı yemekler yapıldı.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Altın Kupa'nın pazar günü canlı olarak yayımlanacağı final gecesinde yarışacak olan ikinci isim belli oldu. İkinci finalist Sergen oldu. Çağatay ve Kıvanç yarışmaya veda etti.

Yarın ekrana gelecek yarışmanın finalinde Sergen ve Hasan şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.