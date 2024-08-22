Yayınlanma: 22.08.2024 - 23:38

Güncelleme: 22.08.2024 - 23:45

MasterChef'te mavi ve kırmızı takımın mücadelesi devam ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ağustos MasterChef eleme potasına kim gitti?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Akdeniz ülkelerinden yemekler yapmalarını istedi. Kazanan Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Zeynep bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Zeynep haftanın beşinci eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti. Haftanın 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.