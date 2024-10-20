Yayınlanma: 20.10.2024 - 22:57

Güncelleme: 20.10.2024 - 22:57

TV8 ekranlarında yayımlanan şef yarışmasında veda gecesi... Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in en başarılı tabakları seçeceği eleme oyunu 2 aşamalı gerçekleşti. Peki, MasterChef kim elendi? 20 Ekim 2024 MasterChef kim gitti?

20 EKİM 2024 MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Onur

Eda

Nigar

Akın

Nevzat

Emre

Alper

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu