MasterChef kim elendi? 20 Ekim 2024 MasterChef kim gitti?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Tüm hafta eleme potasına girmemek için kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan biri bu akşam hayallerine veda ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 20 Ekim 2024 MasterChef kim gitti?
TV8 ekranlarında yayımlanan şef yarışmasında veda gecesi... Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in en başarılı tabakları seçeceği eleme oyunu 2 aşamalı gerçekleşti. Peki, MasterChef kim elendi? 20 Ekim 2024 MasterChef kim gitti?
20 EKİM 2024 MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Onur
Eda
Nigar
Akın
Nevzat
Emre
Alper
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu
Etiketler: #masterchef kim elendi #MasterChef
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