Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:02

Güncelleme: 11.06.2024 - 13:02

Survivor All Star sezonunun finali için geri sayım sürerken MasterChef'in yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, MasterChef ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 2024 heyecanı 14 Haziran'da TV8'de başlıyor. Yarışma cuma günü 20.00'da ekranlara gelecek.

MASTERCHEF 2023 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon güçlü yarışmacılarla bir All Star sezonu gerçekleşmişti. Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan isim Esra olmuştu.