15.11.2025 20:46:00
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden yarışmacı merak ediliyor. Peki, MasterChef'te 15 Kasım'da kim elendi? MasterChef'te kim kazandı, kim elendi? MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yeni sezonda elenen yarışmacı araştırılıyor. Peki, MasterChef'te 15 Kasım'da kim elendi? MasterChef'te kim kazandı, kim elendi? MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

12 Kasım Çarşamba günü elenen yarışmacı Onur oldu. Eleme potasına Onur, Hakan, Eylül ve Ayla dahil olmuştu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'de eleme potasına Ayten, Sümeyye, Murat Can ve Barış dahil oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'de eleme oyunlarının ardından elenecek isim belli olacak.

