MasterChef Türkiye’nin 8 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ekim Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan ise Çağatay oldu.

BU HAFTA MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025’te günün eleme adayları Sümeyye ve Aslı oldu.