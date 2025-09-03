MasterChef Türkiye’de heyecan, dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları, bu akşam ilk dokunulmazlığı kazanmak için tezgâhlarının başına geçti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANG İ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE B İ REYSEL DOKUNULMAZLI Ğ I KAZANAN K İ M OLDU?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sümeyye oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI K İ M OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Sercan ve Özkan oldu.