MasterChef Türkiye’de heyecan, dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları, bu akşam ilk dokunulmazlığı kazanmak için tezgâhlarının başına geçti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİM OLDU?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sümeyye oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Sercan ve Özkan oldu.