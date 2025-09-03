Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

3.09.2025 00:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayının kim merak ediliyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan, dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları, bu akşam ilk dokunulmazlığı kazanmak için tezgâhlarının başına geçti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Image

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

Image

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sümeyye oldu.

Image

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Sercan ve Özkan oldu. 

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #Eleme Adayı #masterchef dokunulmazlık