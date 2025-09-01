Ekranların fenomen yarışma programlarından olan MasterChef’te eleme heyecanı yaşandı. Cumartesi günü son eleme adayı belli olurken Hilal, Çağlar, Sümeyye, İrem, Mert, Gizem ve Cansu elenme korkusu yaşadı. 31 Ağustos Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde ilk turda üç yarışmacı eleme potasından çıktı. Peki, MasterChef'te hangi yarışmacı gitti? 31 Ağustos MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef’te haftanın eleme potasında yedi yarışmacı yer aldı. İlk turda gösterdikleri performansla eleme potasından çıkan yarışmacılar Sümeyye, İrem ve Gizem oldu.

İkinci turda ise Cansu ve Mert eleme potasından çıkan yarışmacılar olurken son ikiye Çağlar ve Hilal kaldı.

MasterChef’te yapılan değerlendirmelerin ardından jüri kararıyla Hilal yarışmaya veda etti. Çağlar yeni haftada MasterChef’te kaldı.

SOMER ŞEF’TEN HİLAL’E AVUSTRALYA TEKLİFİ

MasterChef’te haftanın elenen ismi Hilal, 14 yaşından itibaren çeşitli mutfaklarda görev yaparken Akdeniz, Asya, İtalya ve Japon mutfaklarında önemli deneyimiyle dikkat çekiyordu. Somer Şef, elenen yarışmacıya Avustralya teklifinde bulundu.

Somer Şef “ Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya gelmedin hiç. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı hem eğitimini devam ediyorsun hem de yarı zamanlı çalışabiliyorsun.

Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. “ ifadelerini kullandı.