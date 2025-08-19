Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos günü MasterChef'te mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos günü MasterChef'te mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

19.08.2025 00:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos günü MasterChef'te mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de yeni haftanın kaptanlık oyunu mücadelesi devam etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos günü MasterChef'te mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

18 Ağustos Pazartesi günü MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ile mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos günü MasterChef'te mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

Image

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Şeflerin verdiği karar sonucunda mavi takım kaptanı Eylül oldu. Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Ayten’i seçti. Ardından iki kaptan sırayla seçim yaparak haftanın takımlarını oluşturdu.

MasterChef’te Bu Haftanın Takımları:

Mavi Takım:

Eylül (kaptan), Sezer, Hakan, Mert, Sümeyye, Onur, Ayla, Sercan, İrem, Cansu

Kırmızı Takım:

Ayten (kaptan), Özkan, Furkan, Çağatay, Gizem, Hilal, Çağlar, İhsan, Bilal, İlhan

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #MasterChef #masterchef kaptanlık oyunu