25 Ağustos Pazartesi günü MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ile mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Ağustos günü MasterChef'te mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Şeflerin verdiği karar sonucunda mavi takım kaptanı Eylül oldu. Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti. Ardından iki kaptan sırayla seçim yaparak haftanın takımlarını oluşturdu.

MasterChef’te Bu Haftanın Takımları:

Mavi Takım:

Eylül (kaptan), Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış, İlhan

Kırmızı Takım:

Çağlar (kaptan), Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan, İrem