Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi günü takım kaptanları kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi günü takım kaptanları kim oldu?

9.09.2025 00:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi günü takım kaptanları kim oldu?

Masterchef Türkiye'de kaptanlık oyununun ardından takım kaptanları merak konusu odu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi günü takım kaptanları kim oldu?

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar bu hafta kaptanlık oyunu için tezgâh başına geçti. Şefler, yarışmacılardan Kayseri mutfağının sevilen lezzeti “Yağlama” yapmalarını istedi. En başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olma hakkını kazandı. Ardından, kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, kırmızı takım kaptanını belirleyerek haftanın takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi günü takım kaptanları kim oldu?

Image

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu Hakan kazandı. Mavi takım kaptanı Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak İrem'i seçti.

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #MasterChef #masterchef kaptanlık oyunu