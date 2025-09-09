MasterChef Türkiye’de yarışmacılar bu hafta kaptanlık oyunu için tezgâh başına geçti. Şefler, yarışmacılardan Kayseri mutfağının sevilen lezzeti “Yağlama” yapmalarını istedi. En başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olma hakkını kazandı. Ardından, kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, kırmızı takım kaptanını belirleyerek haftanın takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi günü takım kaptanları kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU K İM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu Hakan kazandı. Mavi takım kaptanı Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak İrem'i seçti.