Masterchef'te haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te eleme adayları kim? 4 Ekim MasterChef'e veda eden isim….
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Sezer (Kaptan)
Çağatay
Özkan
Sümeyye
Ayla
Muratcan
İhsan
Eylül
Çağlar
Nisa
Kırmızı Takım:
Barış (Kaptan)
Furkan
Hakan
Gizem
Mert
Cansu
Onur
Aslı
Ayten
Deniz
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?
Onur, Mert, Deniz, Sezer, Çağatay, Murat Can ve Furkan haftanın eleme adayları olarak belirlendi.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?
7 yarışmacının eleme potasına dahil olduğu haftada bir isim yarışmaya veda edecek.
İki turdan oluşacak olan eleme gecesinde ilk turda şefler tarafından kullanılması istenen malzeme kırmızı pancar oldu. Başarılı tabaklar hazırlayan 3 kişinin potadan çıkmasının ardından 4 isim yeniden önlüklerini giyecek ve bir yarışmacı MasterChef Türkiye'den elenecek...