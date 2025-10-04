Masterchef'te haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te eleme adayları kim? 4 Ekim MasterChef'e veda eden isim….

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım:

Sezer (Kaptan)

Çağatay

Özkan

Sümeyye

Ayla

Muratcan

İhsan

Eylül

Çağlar

Nisa

Kırmızı Takım:

Barış (Kaptan)

Furkan

Hakan

Gizem

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Ayten

Deniz

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Onur, Mert, Deniz, Sezer, Çağatay, Murat Can ve Furkan haftanın eleme adayları olarak belirlendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

7 yarışmacının eleme potasına dahil olduğu haftada bir isim yarışmaya veda edecek.

İki turdan oluşacak olan eleme gecesinde ilk turda şefler tarafından kullanılması istenen malzeme kırmızı pancar oldu. Başarılı tabaklar hazırlayan 3 kişinin potadan çıkmasının ardından 4 isim yeniden önlüklerini giyecek ve bir yarışmacı MasterChef Türkiye'den elenecek...