Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında en güçlü performanslarını ortaya koyarak elemeden kurtulmak için tüm becerilerini sergiliyor. Gecenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı programdan ayrılıyor. Peki, MasterChef Türkiye 2025'te kim elendi? 24 Ağustos'ta MasterChef'te hangi yarışmacı elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

24 Ağustos 2025 Masterchef Türkiye’de elenen isim jüri değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Gecenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı, yarışmaya veda edecek.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta eleme potasında yer alan yarışmacılar şunlar: Hilal, Ayten, İhsan, Bilal, Mert, Sezer, Cansu