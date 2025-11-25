MasterChef’te haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Günün konsepti bıçaklar olarak belirlendi. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sezer oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de günün eleme adayları Mert ve Ayla oldu.