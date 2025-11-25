Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

25.11.2025 00:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

MasterChef’te haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

MasterChef’te haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Günün konsepti bıçaklar olarak belirlendi. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

Image

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. 

Image

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sezer oldu.

Image

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de  günün eleme adayları Mert ve Ayla oldu.

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #Eleme Adayı #masterchef dokunulmazlık