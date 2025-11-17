16 Kasım 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRK İYE'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te mavi takım kaptanı Sezer, kırmızı takım kaptanı ise Ayla oldu.

MASTERCHEF T ÜRK İYE TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

Sezer (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Hakan

Barış

Eylül

KIRMIZI TAKIM:

Ayla (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Özkan

Mert

Murat Can