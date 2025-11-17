16 Kasım 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te mavi takım kaptanı Sezer, kırmızı takım kaptanı ise Ayla oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIMLARI NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Sezer (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Hakan
Barış
Eylül
KIRMIZI TAKIM:
Ayla (Kaptan)
Gizem
Sümeyye
Özkan
Mert
Murat Can