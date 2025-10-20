MasterChef Türkiye’de yeni hafta heyecan dolu bir mücadeleyle başladı. Bu haftanın kaptanlık oyunu için yarışmacılardan, yapımı ustalık isteyen lezzetlerden biri olan etli çiğköfte hazırlamaları istendi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te mavi takım kaptanı Ayten, kırmızı takım kaptanı ise Nisa oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Hakan
Özkan
Çağatay
Mert
Sezer
Eylül
Çağlar
Onur
KIRMIZI TAKIM:
Nisa (Kaptan)
Furkan
Gizem
Sümeyye
Ayla
Murat Can
Barış
Aslı