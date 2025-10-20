MasterChef Türkiye’de yeni hafta heyecan dolu bir mücadeleyle başladı. Bu haftanın kaptanlık oyunu için yarışmacılardan, yapımı ustalık isteyen lezzetlerden biri olan etli çiğköfte hazırlamaları istendi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te mavi takım kaptanı Ayten, kırmızı takım kaptanı ise Nisa oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

Ayten (Kaptan)

Hakan

Özkan

Çağatay

Mert

Sezer

Eylül

Çağlar

Onur

KIRMIZI TAKIM:

Nisa (Kaptan)

Furkan

Gizem

Sümeyye

Ayla

Murat Can

Barış

Aslı