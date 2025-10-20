Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

20.10.2025 00:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar haftanın yeni takımlarını belirledi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de yeni hafta heyecan dolu bir mücadeleyle başladı. Bu haftanın kaptanlık oyunu için yarışmacılardan, yapımı ustalık isteyen lezzetlerden biri olan etli çiğköfte hazırlamaları istendi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Image

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te mavi takım kaptanı Ayten, kırmızı takım kaptanı ise Nisa oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

Image

MAVİ TAKIM:

Ayten (Kaptan)

Hakan

Özkan

Çağatay

Mert

Sezer

Eylül

Çağlar

Onur

Image

KIRMIZI TAKIM:

Nisa (Kaptan)

Furkan

Gizem

Sümeyye

Ayla

Murat Can

Barış

Aslı

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #mavi takım kaptanı kim oldu? #masterchef kaptanlık oyunu