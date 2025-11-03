2 Kasım 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te mavi takım kaptanı Furkan, kırmızı takım kaptanı ise Eylül oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Furkan (Kaptan)
Gizem
Sümeyye
Hakan
Mert
Murat Can
Onur
Çağlar
KIRMIZI TAKIM:
Eylül (Kaptan)
Özkan
Çağatay
Ayla
Sezer
Ayten
Barış