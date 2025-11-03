Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 00:29:00
Masterchef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar haftanın yeni takımlarını belirledi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

2 Kasım 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te mavi takım kaptanı Furkan, kırmızı takım kaptanı ise Eylül oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

KIRMIZI TAKIM:

Eylül (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış

