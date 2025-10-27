26 Ekim 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU K İM KAZANDI?

MasterChef’te mavi takım kaptanı Onur, kırmızı takım kaptanı ise Mert oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

Onur (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Gizem

Özkan

Ayla

Ayten

Barış

KIRMIZI TAKIM:

Mert (Kaptan)

Hakan

Sümeyye

Sezer

Eylül

Aslı

Çağlar

Murat Can