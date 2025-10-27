Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 00:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar haftanın yeni takımlarını belirledi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

26 Ekim 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Image

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te mavi takım kaptanı Onur, kırmızı takım kaptanı ise Mert oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

Image

MAVİ TAKIM:

Onur (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Gizem

Özkan

Ayla

Ayten

Barış

Image

KIRMIZI TAKIM:

Mert (Kaptan)

Hakan

Sümeyye

Sezer

Eylül

Aslı

Çağlar

Murat Can

