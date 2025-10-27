26 Ekim 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te mavi takım kaptanı Onur, kırmızı takım kaptanı ise Mert oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Onur (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Gizem
Özkan
Ayla
Ayten
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Mert (Kaptan)
Hakan
Sümeyye
Sezer
Eylül
Aslı
Çağlar
Murat Can