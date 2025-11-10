9 Kasım 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Kasım Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te mavi takım kaptanı Ayten, kırmızı takım kaptanı ise Sümeyye oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

Ayten (Kaptan)

Sezer

Gizem

Özkan

Ayla

Onur

Barış

KIRMIZI TAKIM:

Sümeyye (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Hakan

Eylül

Mert

Murat Can