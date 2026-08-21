MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun netleşmesinin ardından yarışmacılar takım oyununda ter döktü. Peki, MasterChef Türkiye'de kim kazandı? 20 Ağustos 2026 Perşembe günü MasterChef'te kim eleme adayı oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM KAZANDI?

MasterChef'te eleme adayları Gül ve Simge oldu.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2026'ya veda eden isim Demirhan oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar, sezonun ikinci kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı Muhammed tarafından geldi. Böylece kaptanlık oyununu kazanan Muhammed, mavi takımın kaptanı olmayı başardı.

KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Muhammed Kırmızı Takım kaptanı olarak Şadi'yi seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Muhammed (Takım Kaptanı)

Şükran

Koray

Hasan Alp

Enes

Gül

Ayşe

Armağan

Recep

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Şadi (Takım Kaptanı)

Bahar

Tolga

Batuhan

Nilay

Kübra

Burçin

ŞirinGül