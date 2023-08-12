MasterChef All Star konuğu Cheng Lu şef kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Cheng Lu nerede çalışıyor?

MasterChef All Star'ın 55. bölümüne konuk olan şef Cheng Lu'nun kim olduğu merak ediliyor. Yarışmacılar konuk şef Cheng Lu'nun tabağını yapmaya çalışacak. En başarısız tabağın sahibi eleme oyununda yarışacak. Peki, MasterChef'te eleme potası öncesinde yarışmanın kaderini belirleyecek olan Cheng Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Cheng Lu nerede çalışıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 20:42
MasterChef All Star konuğu Cheng Lu şef kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Cheng Lu nerede çalışıyor?
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12 Ağustos MasterChef konuğu merak ediliyor. MasterChef All Star'da bu akşam eleme potasına gidecek 7. kişi belli olacak. Yarışmacılar konuk şef Cheng Lu'nun "Dim Sum" yemeğini yapmaya çalışacak. Peki, 12 Ağustos MasterChef konuğu Cheng Lu kimdir? Cheng Lu Şef kimdir, nerelidir?

MASTERCHEF ALL STAR CHENG LU KİMDİR?

12 Ağustos MasterChef konuğu Cheng Lu Şef, 30 senedir mutfakta çalışıyor. 23 senedir Türkiye'de yaşıyor.

Eski Çin şehri Xi'an'dan gelen şef Lu, Shangri-La Bosphorus, Istanbul'un Shang Palace Restaurant'ında ise 7 senedir görev yapıyor.


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