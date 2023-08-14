Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:45

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:45

MasterChef heyecanı devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının 13 Ağustos 2023 Pazar günkü bölümünde hafta boyunca dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar arasından eleme potasına giren Eray, Barbaros, Sefa, Barış, Çağatay, Eda, Mert arasından birisi bu hafta MasterChef'ten elenen isim oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? 13 Ağustos MasterChef'te hangi yarışmacı elendi? İşte elenen isim...

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

MasterChef 2023 All Star yarışması son bölümde eleme potasına yer alan Eray, Barbaros, Sefa, Barış, Çağatay, Eda, Mert arasında kıyasıya mücadele ekranlara geldi. Koruk ana maddesiyle en başarılı yaratıcılık yemeği hazırlayan isimlerin eleme potasından çıkacağı oyun Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde başladı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

İkinci etap için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin verdiği sürenin sona ermesi ve şeflerin yaptığı tadım değerlendirmesi sonrasında en başarılı yemeği yapan Barbaros oldu. 2. en başarılı yemeği yapan Eda olurken, en başarısız tabağı hazırlayan MERT oldu ve bu hafta MasterChef'e veda etti.