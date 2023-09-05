Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:37

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:37

MasterChef'te hangi yarışmacının kaptan olduğu merak ediliyor. Dün akşam oynanan kaptanlık oyununda nefesler tutuldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül MasterChef'te kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan sac kavurma ve pilav istedi. Şeflerin ortak kararına göre kaptanlık oyununda en başarılı tabağı yapan isimler; Sefa, Batuhan, Ayaz, Esra, Hasan, Barbaros, Sergen, Dilara ve Azize oldu. Gecenin sonunda ise kaptanlığı Sefa kazandı.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı olan Sefa kırmızı takımın kaptanlığına da Dilara'yı getirdi.

MAVİ TAKIM

Sefa (kaptan)

Barbaros

Hasan

Ayaz

Esra

Suna

Kerem

Azize

Alican

KIRMIZI TAKIM

Dilara (kaptan)

Sergen

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Tanya

Batuhan

Gamze

Barış