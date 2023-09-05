MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül MasterChef'te kaptan kim oldu?
MasterChef'te dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Seyirciler kaptanın kim olduğunu merak etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül MasterChef'te kaptan kim oldu?
MasterChef'te hangi yarışmacının kaptan olduğu merak ediliyor. Dün akşam oynanan kaptanlık oyununda nefesler tutuldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül MasterChef'te kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan sac kavurma ve pilav istedi. Şeflerin ortak kararına göre kaptanlık oyununda en başarılı tabağı yapan isimler; Sefa, Batuhan, Ayaz, Esra, Hasan, Barbaros, Sergen, Dilara ve Azize oldu. Gecenin sonunda ise kaptanlığı Sefa kazandı.
MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı olan Sefa kırmızı takımın kaptanlığına da Dilara'yı getirdi.
MAVİ TAKIM
Sefa (kaptan)
Barbaros
Hasan
Ayaz
Esra
Suna
Kerem
Azize
Alican
KIRMIZI TAKIM
Dilara (kaptan)
Sergen
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Tanya
Batuhan
Gamze
Barış
Player Alanı
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