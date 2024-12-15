Yayınlanma: 15.12.2024 - 23:03

Güncelleme: 15.12.2024 - 23:03

MasterChef'ten bu akşam elenen yarışmacı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışma heyecanlı anlara sahne oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? 15 Aralık MasterChef Türkiye'ye hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in bu akşam gerçekleşecek eleme oyununda bir kişi yarışmaya ve hayallerine veda ederken 3 kişi için yarış devam edecek. Henüz elenen isim belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim EMRE oldu.

MAVİ TAKIM

Kerem

Onur

Erim

Eda

KIRMIZI TAKIM

Semih

Alper

Beyza