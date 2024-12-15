MasterChef'te kim elendi? 15 Aralık MasterChef Türkiye'ye hangi yarışmacı veda etti?
MasterChef Türkiye 15 Aralık Pazar günü eleme oyunu oynandı. Danilo, Somer, ve Mehmet Şeflerin değerlendirmeleri ile bu akşam elenen isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? 15 Aralık MasterChef Türkiye'ye hangi yarışmacı veda etti?
MasterChef'ten bu akşam elenen yarışmacı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışma heyecanlı anlara sahne oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? 15 Aralık MasterChef Türkiye'ye hangi yarışmacı veda etti?
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'in bu akşam gerçekleşecek eleme oyununda bir kişi yarışmaya ve hayallerine veda ederken 3 kişi için yarış devam edecek. Henüz elenen isim belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim EMRE oldu.
MAVİ TAKIM
Kerem
Onur
Erim
Eda
KIRMIZI TAKIM
Semih
Alper
Beyza
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye iyi haber yok!
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- 'Seküler müdür kalmadı'
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- Üniversite öğrencisi, trafikte öldürüldü
- İkinci elde 'Suriyeli' hareketliliği